РФ атаковали Одессу дронами посреди дня,- Кипер

Россия умышленно атаковала Одессу посреди дня,— глава ОВА Кипер
Россияне намеренно атаковали Одессу ударными беспилотниками посреди рабочего дня. РФ наносит такие террористические удары, чтобы запугать население.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Атака на Одессу
По словам Олега Кипера, враг намеренно атаковал Одессу в 10 утра, когда люди вместе с детьми оздоравливаются на пляжах и работают. Поэтому без раненых не обошлось. Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.
"Было около 10 целей. Все одесситы видели, как шахеды пролетают над центральной частью города. А потом обломки повредили много гражданской инфраструктуры",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Олег Кипер также добавил, что над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Есть значительные повреждения жилого дома, СТО и конюшни.
Напомним, недавно мы писали об эмоциях людей после атаки на Одессу. А также об очередном ИПСО от россиян по обстрелу города.
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