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Главная Одесса Россия умышленно атаковала Одессу посреди дня,— глава ОВА Кипер

Россия умышленно атаковала Одессу посреди дня,— глава ОВА Кипер

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 14:33
РФ атаковали Одессу дронами посреди дня,- Кипер
Одесса после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Россияне намеренно атаковали Одессу ударными беспилотниками посреди рабочего дня. РФ наносит такие террористические удары, чтобы запугать население.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Атака на Одессу

По словам Олега Кипера, враг намеренно атаковал Одессу в 10 утра, когда люди вместе с детьми оздоравливаются на пляжах и работают. Поэтому без раненых не обошлось. Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

"Было около 10 целей. Все одесситы видели, как шахеды пролетают над центральной частью города. А потом обломки повредили много гражданской инфраструктуры",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Есть значительные повреждения жилого дома, СТО и конюшни.

Напомним, недавно мы писали об эмоциях людей после атаки на Одессу. А также об очередном ИПСО от россиян по обстрелу города.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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