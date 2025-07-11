Братчук о дроне с надписью "От жителей Одессы для ТЦК" - обстрел РФ 11 июля

Надпись на дроне. Фото: Сергей Братчук в соцсети

Россияне после атаки распространили фото с дроном, на котором написано "Для ТЦК от жителей города Одесса" на украинском. Такими образом пропаганда РФ сама нивелировала собственный тезис о том, что наш город — российский.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Странная надпись

Россияне активно сопровождают свои атаки информационными вбросами в соцсетях. После утреннего обстрела Одессы РФ распространяет фото, на которых видно надпись на украинском языке на дроне от якобы одесситов. По словам Сергея Братчука, это противоречит кремлевским нарративам о "русском городе Одесса".

"Надписи на украинском языке. Процесс дерусификации москалей продолжается. А как же методичка о том, что Одесса — русский город? То есть нивелировали свою же собственную методичку", — говорит спикер УДА Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что подобные надписи не находят на обломках дронов на местах атак. Поэтому такие вбросы являются лишь частью информационной войны, которую РФ ведет против Украины.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о том, что в городе сегодня раздавались взрывы.