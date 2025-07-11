Братчук про дрон із написом "Від мешканців Одеси для ТЦК" - обстріл РФ 11 липня

Напис на дроні. Фото: Сергій Братчук у соцмережі

Росіяни після атаки поширили фото із дроном, на якому написано "Для ТЦК від мешканців міста Одеса" українською. Такими чином пропаганда РФ сама нівелювала власну тезу про те, що наше місто — російське.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Росіяни активно супроводжують свої атаки інформаційними вкидами в соцмережах. Після ранкового обстрілу Одеси РФ поширює фото, на яких видно напис українською мовою на дроні від нібито одеситів. За словами Сергія Братчука, це суперечить кремлівським наративам про "російське місто Одеса".

"Написи українською мовою. Процес дерусифікації москалів триває. А як же методичка про те, що Одеса — руське місто? Тобто нівелювали свою ж власну методичку",— каже речник УДА Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що подібні написи не знаходять на уламках дронів на місцях атак. Тому такі вкиди є лише частиною інформаційної війни, яку РФ веде проти України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про те, що в місті сьогодні лунали вибухи.