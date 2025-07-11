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Головна Одеса Росія навмисно атакувала Одесу посеред дня,— голова ОВА Кіпер

Росія навмисно атакувала Одесу посеред дня,— голова ОВА Кіпер

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 14:33
РФ атакували Одесу дронами посеред дня,- Кіпер
Одеса після атаки. Фото: Новини.LIVE

Росіяни навмисно атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня. РФ наносить такі терористичні удари, аби залякати населення. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Олега Кіпера, ворог навмисно атакував Одесу о 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах та працюють. Тому без поранених не обійшлося. Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці.

"Було близько 10 цілей. Всі одесити бачили, як шахеди пролітають над центральною частиною міста. А потім уламки пошкодили багато цивільної інфраструктури",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є значні пошкодження  житлового будинку, СТО та стайні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про емоції людей після атаки на Одесу. А також про чергову ІПСО від росіян щодо обстрілу міста.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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