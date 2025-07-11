РФ атакували Одесу дронами посеред дня,- Кіпер

Росія навмисно атакувала Одесу посеред дня,— голова ОВА Кіпер
Росіяни навмисно атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня. РФ наносить такі терористичні удари, аби залякати населення.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одесу
За словами Олега Кіпера, ворог навмисно атакував Одесу о 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах та працюють. Тому без поранених не обійшлося. Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці.
"Було близько 10 цілей. Всі одесити бачили, як шахеди пролітають над центральною частиною міста. А потім уламки пошкодили багато цивільної інфраструктури",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Олег Кіпер також додав, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є значні пошкодження житлового будинку, СТО та стайні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про емоції людей після атаки на Одесу. А також про чергову ІПСО від росіян щодо обстрілу міста.
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