РФ атакували Одесу дронами посеред дня,- Кіпер

Одеса після атаки. Фото: Новини.LIVE

Росіяни навмисно атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня. РФ наносить такі терористичні удари, аби залякати населення.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Олега Кіпера, ворог навмисно атакував Одесу о 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах та працюють. Тому без поранених не обійшлося. Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці.

"Було близько 10 цілей. Всі одесити бачили, як шахеди пролітають над центральною частиною міста. А потім уламки пошкодили багато цивільної інфраструктури",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є значні пошкодження житлового будинку, СТО та стайні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про емоції людей після атаки на Одесу. А також про чергову ІПСО від росіян щодо обстрілу міста.