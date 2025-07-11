Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военный угрожал убийством — что решил суд

На Одесчине военный угрожал убийством — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 01:33
Военный ВСУ угрожал пистолетом молодым людям, которые оскорбляли его дочь
Солдат с пистолетом. Фото иллюстративное: Одесса Медиа

Солдат из Одесской области услышал, как молодые люди во дворе оскорбляют его дочь, вышел во двор, и начал угрожать им пистолетом. За это на него открыли уголовное дело, которое направили в Подольский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Военный из села Любашевка услышал ссору между ее дочерью и мальчишками, в ходе которой они ее унижали. Служащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор и направил пистолет EKOL Р29 Rev II калибра 9 мм в лицо одному из молодых людей. После чего прицелился в грудь другому, и сказал, что застрелит обоих, если они продолжат оскорблять девушку. На солдата открыли уголовное дело.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством). Однако суд отменил 2 года ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем, который обокрал дом и присвоил авто.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации