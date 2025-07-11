Военный ВСУ угрожал пистолетом молодым людям, которые оскорбляли его дочь

Солдат с пистолетом. Фото иллюстративное: Одесса Медиа

Солдат из Одесской области услышал, как молодые люди во дворе оскорбляют его дочь, вышел во двор, и начал угрожать им пистолетом. За это на него открыли уголовное дело, которое направили в Подольский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Любашевка услышал ссору между ее дочерью и мальчишками, в ходе которой они ее унижали. Служащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор и направил пистолет EKOL Р29 Rev II калибра 9 мм в лицо одному из молодых людей. После чего прицелился в грудь другому, и сказал, что застрелит обоих, если они продолжат оскорблять девушку. На солдата открыли уголовное дело.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством). Однако суд отменил 2 года ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем, который обокрал дом и присвоил авто.