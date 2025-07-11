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Головна Одеса На Одещині військовий погрожував убивством — що вирішив суд

На Одещині військовий погрожував убивством — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ погрожував пістолетом молодикам, які ображали його доньку
Солдат з пістолетом. Фото ілюстративне: Одеса Медіа

Солдат з Одещини почув, як молодики у дворі ображають його доньку, вийшов у двір, та почав погрожувати їм пістолетом. За це на нього відкрили кримінальну справу, яку яку скерували до Подільського райсуду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Любашівка почув сварку між її донькою та хлопцями, у ході якої вони її принижували. Службовець, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, вийшов у двір та направив пістолет EKOL Р29 Rev II калібру 9мм в обличчя одному з молодиків. Після чого прицілився в груди іншому, та сказав що застрелить обох, якщо вони продовжать ображати дівчину. На солдата відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). Однак суд скасував 2 роки обмеження волі із іспитовим терміном в 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв в обличчя цивільному. А також про службовця, що обікрав будинок та привласнив авто.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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