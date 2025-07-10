Жительница Одесской области оставила маленьких детей одних дома на сутки - как накажут

Женщина с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жительница Кодымы Одесской области оставила четырех детей, одному из которых не было и года, без присмотра на сутки. Правоохранители помогли мальчикам и оформили на женщину протокол. В дальнейшем мать могут лишить родительских прав.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Во время проверки условий проживания детей в семьях, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, была выявлена закрытая квартира с детьми. Как выяснилось, 28 летняя мать оставила 4 мальчиков в возрасте от 11 месяцев до 9 лет без присмотра с вечера предыдущего дня.

Была выявлена закрытая квартира с детьми. Как выяснилось 28 летняя мать оставила 4 мальчиков в возрасте без присмотра с вечера предыдущего дня



На место были вызваны сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые открыли дверь, и "скорая". Медики в сопровождении социальных работников и ювенального полицейского доставили детей в больницу для осмотра. Их здоровью ничего не угрожает. Мать малышей вернулась домой, когда сыновья были уже с правоохранителями.

Как выяснилось, женщина до этого уже трижды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей: в 2021, 2023 и 2024 годах. Суд наказывал ее штрафами, которые она платила.

Какое наказание грозит

На женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит до 1700 гривен штрафа.

Полицейские также обратились с представлением в службу по делам детей по рассмотрению вопроса об изъятии мальчиков и лишения женщины родительских прав.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сбил ребенка на пешеходе. А также о мальчике, который стрелял в своего 10-летнего товарища.