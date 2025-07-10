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Головна Одеса На Одещині мати залишила 4 дітей на добу без нагляду — деталі

На Одещині мати залишила 4 дітей на добу без нагляду — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 16:10
Жителька Одещини залишила маленьких дітей одних вдома на добу - як покарають
Жінка з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканка Кодими на Одещині залишила чотирьох діток, одному з яких не було й року, без нагляду на добу. Правоохоронці допомогли хлопчикам та оформили на жінку протокол. У подальшому матір можуть позбавити батьківських прав.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Під час перевірки умов проживання дітей в родинах, які потрапили у складні життєві обставини, було виявлено закриту квартиру з дітьми. Як з'ясувалося, 28-річна мати залишила 4 хлопчиків віком від 11 місяців до 9 років без нагляду з вечора попереднього дня.

На місце було викликано співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які відчинили двері, та "швидку". Медики у супроводі соціальних працівників та ювенального поліцейського доправили діток до лікарні для огляду. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує. Мати малечі повернулася додому, коли сини були вже з правоохоронцями.

Як з'ясувалося, жінка до цього вже тричі притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне  виконання обов’язків щодо виховання дітей: у 2021, 2023 та 2024 роках. Суд карав її штрафами, які вона сплачувала.

Яке покарання загрожує

На жінку склали протокол за за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей). Їй загрожує до 1700 гривень штрафу.

Поліцейські також звернулися з поданням до служби у справах дітей щодо розгляду питання стосовно вилучення хлопчиків та позбавлення жінки батьківських прав.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про військового, який збив дитину на пішоході. А також про хлопчика, який стріляв у свого 10-річного товариша.

Одеса діти Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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