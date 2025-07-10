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Главная Одесса В порту Черноморск на Одесчине отремонтируют причалы — детали

В порту Черноморск на Одесчине отремонтируют причалы — детали

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:00
В порту Черноморск в Одесской области АМПУ планирует восстановить причалы
Порт в Черноморске. Фото: Морской торговый порт "Черноморск"

Администрация морских портов Украины хочет провести капитальный ремонт 16 причалов в порту Черноморск в Одесской области. На это планируют потратить 52,6 миллионов гривен.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

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Ремонт причалов

Проектом работ в порту Черноморск предусмотрена замена резиновых отбойных устройств на 16 причалах. Также проведут ремонт фасадных поверхностей, укрепление железобетонных конструкций и установку дополнительных защитных элементов.

В 2025-2026 годах, в рамках закупки, запланировано выполнение первого этапа ремонта. За это время должны установить 176 отбойных устройств (резиновых цилиндров) на 7 пристанях. Они будут энергоемкими, что позволит уменьшить нагрузку на причалы и позволит безопасно обрабатывать крупнотоннажные суда.

Необходимость ремонта

Капремонт необходим из-за изношенности существующих отбойных устройств: большинство из них эксплуатируется уже более 40 лет. Кроме того, восстановление причалов повысит безопасность швартовки и расширит технические возможности порта.

"ГП "АМПУ" системно продолжает модернизацию критической портовой инфраструктуры для обеспечения устойчивости и конкурентоспособности украинских портов даже в условиях войны",— говорится в сообщении АМПУ.

Напомним, недавно мы писали о состоянии нового директора порта Черноморск. А также о ремонте причалов в Рени.

Одесса ремонт Одесская область Новости Одессы море
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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