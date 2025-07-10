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Головна Одеса Віз клієнтів до кордону з ПМР — на Одещині розкрито схему

Віз клієнтів до кордону з ПМР — на Одещині розкрито схему

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:23
На Одещині накрили схему з переправлення ухилянтів у Молдову
Фігуранти після затримання. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Мешканець Дніпропетровщини організував схему з незаконного переправлення чоловіків з Одещини до Молдови. Однак під час доставки чергової партії клієнтів, його автівку затримали прикордонники. Ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

В одному з сіл Роздільнянського району прикордонники зупинили два легковики, що рухались у напрямку кордону. У салонах автівок перебувало семеро чоловіків, двоє з яких водії.

Один із затриманих, 40-річний мешканець Дніпропетровщини, виявився ключовою фігурою у цій схемі. Спочатку він сам намагався знайти шлях до Молдови через месенджери, але згодом отримав  пропозицію стати посередником. За гроші чоловік мав зібрати чотирьох "клієнтів" з Одеси та Києва у Березівському районі, організувати для них трансфер до кордону та забезпечити подальше переправлення. У разі успіху ділок отримав би грошовий відсоток від загальної суми, сплаченої пасажирами. Однак всіх учасників незаконної поїздки затримали прикордонники.

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Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Організатору переправлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через кордон). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Щодо чотирьох "клієнтів" складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Їм загрожує до 8 500 грн штафу або арешт на 15 діб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині намагалися підкупити прикордонників. А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.

Одеса кордон Одеська область Новини Одеси ухилянти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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