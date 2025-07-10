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Головна Одеса Лептоспіроз на Одещині — як захиститися від небезпечної хвороби

Лептоспіроз на Одещині — як захиститися від небезпечної хвороби

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 12:38
На Одещині виявили смертельно небезпечну хворобу - лептоспіроз
Хворий гризун. Фото ілюстративне: consumerhm.gov.ua

На Одещині серед тварин виявили небезпечну інфекційну хворобу — лептоспіроз. Вона становить серйозну загрозу і для людей, 20% випадків завершуються смертю інфікованого.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Лептоспіроз на Одещині

Наразі 32 населені пункти Одеської області визнані ендемічними у зв'язку з поширенням лептоспіроза. У зоні ризику зараження здебільше знаходяться селяни, рибалки, працівники на вулиці, а також ті, хто відпочиває біля водойм. Це пов'язано із тим, що збудники живуть у гризунах — у 2024 році із 116 спійманих мишей у 9 знайшли цю небезпечну інфекцію.

Чим небезпечний лептоспіроз

Лептоспіроз — це небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією роду Leptospira. Її особливість у тому, що вона пошкоджує кровоносні судини (капіляри) організму та може призвести до ураження печінки, нирок, м’язів, та супроводжується тривалою лихоманкою.

Захворювання має важкий перебіг у понад 70% госпіталізованих, і може вимагати реанімаційного втручання. Летальність лептоспірозу становить близько 20%. 

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Загроза від хвороби. Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Як вберегтися

Лептоспіроз може передаватися людям через контакт із хворими тваринами або забруднену воду. Медики наголошують: аби вберегтися, потрібно регулярно проводити дератизацію (заходи зі знищення гризунів), утримувати в чистоті підвали, сміттєзвалища, склади й зони відпочинку. Крім того, варто уникати купання у підозрілих водоймах і контакту з дикими тваринами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спалах кору в Україні. А також про те, з якими захворюваннями можуть мобілізувати.

 

Одеса здоров'я хвороба Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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