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Главная Одесса Лептоспироз на Одесчине — как защититься от опасной болезни

Лептоспироз на Одесчине — как защититься от опасной болезни

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 12:38
В Одесской области обнаружили смертельно опасную болезнь - Лептоспироз
Больной грызун. Фото иллюстративное: consumerhm.gov.ua

В Одесской области среди животных обнаружили опасную инфекционную болезнь — лептоспироз. Она представляет серьезную угрозу и для людей, 20% случаев заканчиваются смертью инфицированного.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Лептоспироз в Одесской области

Сейчас 32 населенных пункта Одесской области признаны эндемичными в связи с распространением лептоспироза. В зоне риска заражения в основном находятся крестьяне, рыбаки, работники на улице, а также те, кто отдыхает у водоемов. Это связано с тем, что возбудители живут в грызунах — в 2024 году из 116 пойманных мышей в 9 нашли эту опасную инфекцию.

Чем опасен лептоспироз

Лептоспироз — это опасная инфекционная болезнь, вызванная бактерией рода Leptospira. Ее особенность в том, что она повреждает кровеносные сосуды (капилляры) организма и может привести к поражению печени, почек, мышц, и сопровождается длительной лихорадкой.

Заболевание имеет тяжелое течение у более 70% госпитализированных, и может требовать реанимационного вмешательства. Летальность лептоспироза составляет около 20%.

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Угроза от болезни. Фото: Измаильская районная государственная администрация

Как уберечься

Лептоспироз может передаваться людям через контакт с больными животными или загрязненную воду. Медики отмечают: чтобы уберечься, нужно регулярно проводить дератизацию (мероприятия по уничтожению грызунов), содержать в чистоте подвалы, свалки, склады и зоны отдыха. Кроме того, стоит избегать купания в подозрительных водоемах и контакта с дикими животными.

Напомним, недавно мы писали о вспышке кори в Украине. А также о том, с какими заболеваниями могут мобилизовать.

 

Одесса здоровье болезнь Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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