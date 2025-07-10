В Одесской области обнаружили смертельно опасную болезнь - Лептоспироз

Больной грызун. Фото иллюстративное: consumerhm.gov.ua

В Одесской области среди животных обнаружили опасную инфекционную болезнь — лептоспироз. Она представляет серьезную угрозу и для людей, 20% случаев заканчиваются смертью инфицированного.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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Сейчас 32 населенных пункта Одесской области признаны эндемичными в связи с распространением лептоспироза. В зоне риска заражения в основном находятся крестьяне, рыбаки, работники на улице, а также те, кто отдыхает у водоемов. Это связано с тем, что возбудители живут в грызунах — в 2024 году из 116 пойманных мышей в 9 нашли эту опасную инфекцию.

Чем опасен лептоспироз

Лептоспироз — это опасная инфекционная болезнь, вызванная бактерией рода Leptospira. Ее особенность в том, что она повреждает кровеносные сосуды (капилляры) организма и может привести к поражению печени, почек, мышц, и сопровождается длительной лихорадкой.

Заболевание имеет тяжелое течение у более 70% госпитализированных, и может требовать реанимационного вмешательства. Летальность лептоспироза составляет около 20%.

Угроза от болезни. Фото: Измаильская районная государственная администрация

Как уберечься

Лептоспироз может передаваться людям через контакт с больными животными или загрязненную воду. Медики отмечают: чтобы уберечься, нужно регулярно проводить дератизацию (мероприятия по уничтожению грызунов), содержать в чистоте подвалы, свалки, склады и зоны отдыха. Кроме того, стоит избегать купания в подозрительных водоемах и контакта с дикими животными.

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