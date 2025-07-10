З Одещини намагалися вивезти старовинну ікону ХІХ століття

Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

З Одещини до Румунії намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Хреста ХІХ століття. Однак прикордонники виявили реліквію під час огляду машини, водію загрожує чималий штраф.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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У пункті пропуску "Орлівка" прикордонники виявили ікону Ісуса Хреста ХІХ століття, яка ймовірно має культурну або історичну цінність. Реліквію було знайдено в ході спільного з митниками огляду автомобіля Kia, за кермом якого був 40-річний громадянин України. Жодних дозвільних документів на вивіз предмету старовини за кордон чоловік не мав.

Наразі ікону вилучено до рішення суду. Її культурну та історичну цінність встановить експертиза.

Вилучена ікона. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

На водія склали протокол за ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Йому загрожує штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості реліквії, яку він намагався провезти.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як з Одещини намагалися вивезти унікальне намисто I-XII століття. А також про спробу незаконного переправлення медпрепаратів у Молдову.