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Головна Одеса З Одещини намагалися вивести унікальне намисто I-XII століття

З Одещини намагалися вивести унікальне намисто I-XII століття

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 19:19
З Одещини до Німеччини намагалися вивезти старовинне намисто
Вилучене намисто. Фото: Державна митна служба України

З Одещини намагалися вивезти за кордон прикраси, частина яких — справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі деталі якого належать до І-ХІІ століть н.е.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Подробиці справи

Прикрасу митники виявили під час  перевірки міжнародного поштової посилки, яка прямувала з Білгород-Дністровського до Німеччини. Відправник задекларував вміст посилки як біжутерію.

Митники запідозрили щось підозріле і передали намисто на експертизу до Національного музею історії України. Результат вразив навіть експертів: 16 із 35 намистин — автентичні артефакти І–XII століть і є предметами археології та належать до культурних цінностей. Подібні предмети відомі на античних та черняхівських пам’ятках давньоруського часу. Вони виготовлені переважно з кольорового скла.

Решта намистин — сучасна дешева підробка. Імовірно, саме так відправник і намагався приховати незаконне вивезення.

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Старовинне намисто. Фото: Державна митна служба України

Що загрожує відправнику

Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України (Пересилання через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання). Згідно з санкцією цієї статті, усе намисто буде вилучено.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни вивозять історичні цінності з Криму. А також про спробу незаконного переправлення медпрепаратів у Молдову.

Одеса Одеська область коштовності Новини Одеси митниця
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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