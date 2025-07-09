Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из Одесчины пытались вывести уникальные бусы I-XII века

Из Одесчины пытались вывести уникальные бусы I-XII века

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:19
Из Одесской области в Германию пытались вывезти старинное ожерелье
Изъятое ожерелье. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Из Одесской области пытались вывезти за границу украшения, часть которых — настоящие археологические сокровища, признанные культурными ценностями. Речь идет об ожерелье, отдельные детали которого относятся к I-ХII векам н.э.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Украшение таможенники обнаружили во время проверки международной почтовой посылки, которая направлялась из Белгород-Днестровского в Германию. Отправитель задекларировал содержимое посылки как бижутерию.

Таможенники заподозрили что-то подозрительное и передали бусы на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Результат поразил даже экспертов: 16 из 35 бусин — аутентичные артефакты I-XII веков, которые являются предметами археологии и относятся к культурным ценностям. Подобные предметы известны на античных и черняховских памятниках древнерусского времени. Они изготовлены преимущественно из цветного стекла.

Остальные бусины — современная дешевая подделка. Вероятно, именно так отправитель и пытался скрыть незаконный вывоз.

None - фото 1
Старинное ожерелье. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Что грозит отправителю

В отношении отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины (Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке). Согласно санкции этой статьи, все бусы будут изъяты.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне вывозят исторические ценности из Крыма. А также о попытке незаконной переправки медпрепаратов в Молдову.

Одесса Одесская область драгоценности Новости Одессы таможня
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации