Из Одесской области в Германию пытались вывезти старинное ожерелье

Изъятое ожерелье. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Из Одесской области пытались вывезти за границу украшения, часть которых — настоящие археологические сокровища, признанные культурными ценностями. Речь идет об ожерелье, отдельные детали которого относятся к I-ХII векам н.э.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Подробности дела

Украшение таможенники обнаружили во время проверки международной почтовой посылки, которая направлялась из Белгород-Днестровского в Германию. Отправитель задекларировал содержимое посылки как бижутерию.

Таможенники заподозрили что-то подозрительное и передали бусы на экспертизу в Национальный музей истории Украины. Результат поразил даже экспертов: 16 из 35 бусин — аутентичные артефакты I-XII веков, которые являются предметами археологии и относятся к культурным ценностям. Подобные предметы известны на античных и черняховских памятниках древнерусского времени. Они изготовлены преимущественно из цветного стекла.

Остальные бусины — современная дешевая подделка. Вероятно, именно так отправитель и пытался скрыть незаконный вывоз.

Старинное ожерелье. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Что грозит отправителю

В отношении отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины (Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке). Согласно санкции этой статьи, все бусы будут изъяты.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне вывозят исторические ценности из Крыма. А также о попытке незаконной переправки медпрепаратов в Молдову.