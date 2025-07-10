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Главная Одесса На Одесчине пограничники задержали мужчину со старинной иконой

На Одесчине пограничники задержали мужчину со старинной иконой

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 11:35
Из Одесской области пытались вывезти старинную икону XIX века
Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Из Одесской области в Румынию пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа XIX века. Однако пограничники обнаружили реликвию во время осмотра машины, водителю грозит немалый штраф.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Попытка вывоза

В пункте пропуска "Орловка" пограничники обнаружили икону Иисуса Креста XIX века, которая, вероятно, имеет культурную или историческую ценность. Реликвия была найдена в ходе совместного с таможенниками осмотра автомобиля Kia, за рулем которого был 40-летний гражданин Украины. Никаких разрешительных документов на вывоз предмета старины за границу мужчина не имел.

Сейчас икона изъята до решения суда. Ее культурную и историческую ценность установит экспертиза.

Возможно, это художественное изображение
Изъятая икона. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

На водителя составили протокол по ст. 483 ТКУ (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 процентов стоимости реликвии, которую он пытался провезти.

Напомним, недавно мы писали о том, как из Одесской области пытались вывезти уникальное ожерелье I-XII века. А также о попытке незаконной переправки медпрепаратов в Молдову.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы икона
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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