В Одесской области накрыли схему по переправке уклонистов в Молдову

Фигуранты после задержания. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Днепропетровщины организовал схему по незаконной переправке мужчин из Одесской области в Молдову. Однако во время доставки очередной партии клиентов, его машину задержали пограничники. Дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

В одном из сел Раздельнянского района пограничники остановили две легковушки, которые двигались в направлении границы. В салонах автомобилей находилось семь мужчин, двое из которых — водители.

Один из задержанных, 40-летний житель Днепропетровщины, оказался ключевой фигурой в этой схеме. Сначала он сам пытался найти путь в Молдову через мессенджеры, но впоследствии получил предложение стать посредником. За деньги мужчина должен был собрать четырех "клиентов" из Одессы и Киева в Березовском районе, организовать для них трансфер до границы и обеспечить дальнейшую переправку. В случае успеха делец получил бы денежный процент от общей суммы, уплаченной пассажирами. Однако всех участников незаконной поездки задержали пограничники.

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Организатору переправки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через границу). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении четырех "клиентов" составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит до 8 500 грн штрафа или арест на 15 суток.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области пытались подкупить пограничников. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.