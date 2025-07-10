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Головна Одеса У порту Чорноморськ на Одещині відремонтують причали — деталі

У порту Чорноморськ на Одещині відремонтують причали — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 15:00
У порту Чорноморськ на Одещині АМПУ плануює відновити причали
Порт у Чорноморську. Фото: Морський торгівельний порт "Чорноморськ"

Адміністрація морських портів України хоче провести капітальний ремонт 16 причалів у порту Чорноморськ на Одещині. На це планують витратити 52,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

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Ремонт причалів

Проєктом робіт у порту Чорноморськ передбачено заміну гумових відбійних пристроїв на 16 причалах. Також проведуть ремонт фасадних поверхонь, укріплення залізобетонних конструкцій та встановлення додаткових захисних елементів.

У 2025-2026 роках, в межах закупівлі, заплановано виконання першого етапу ремонту. За цей час мають встановити 176 відбійних пристроїв (гумових циліндрів) на 7 пристанях. Вони будуть енергоємними, що дозволить зменшити навантаження на причали й дозволитьбезпечно обробляти великотоннажні судна.

Необхідність ремонту

Капремонт потрібен через зношеність наявних відбійних пристроїв: більшість із них експлуатується вже понад 40 років. Крім того, відновлення причалів підвищить безпеку швартування та розширить технічні можливості порту.

"ДП "АМПУ" системно продовжує модернізацію критичної портової інфраструктури для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності українських портів навіть в умовах війни",— йдеться у повідомленні АМПУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про статки нового директора порту Чорноморськ. А також про ремонт причалів у Рені.

 

Одеса ремонт Одеська область Новини Одеси море
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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