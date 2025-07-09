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Головна Одеса Директор порту Чорноморськ на Одещині не оцінив своє майно

Директор порту Чорноморськ на Одещині не оцінив своє майно

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 10:30
Що задекларував директор порту Чорноморськ В’ячеслав Безрук
В’ячеслав Безрук. Фото: Укрінформ

Новий директор ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" В’ячеслав Безрук має право на користування декількома земельники ділянками та їздить на коштовній автівці. Однак посадовець не вказав вартість всього цього майна у своїй декларації. 

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

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Нерухомість директора порту

Мешкає В’ячеслав Безрук у елітному селищі Козин Київської області. Однак як фактичну адресу проживання посадовець вказав житло у столиці. А також володіє  9 ділянками у селі Козари Носівської громади Чернігівської області, усі набуті 2011 року. Загальна площа всіх земель становить 0,97 га. Проте жодної згадки про вартість цієї нерухомості у декларації немає, що викликає питання.

Крім того, посадовець задекларував право безоплатного користування квартирою в Києві площею 127,7 м², придбаною 1 липня 2023 року. Власницею приміщення є його родичка Безрук Ніна Олександрівна. Зазначимо, що вартість її у декларації також не вказана.

Автівки та гроші посадовця

Згідно з декларацією, В’ячеслав Безрук має право безоплатного користування автомобілем Land Rover Range Rover (2019). Власницею його також є родичка посадовця. Ринкова ціна такої машини становить від 1,5 до 3 млн грн, однак за яку суму її придбав директор порту — невідомо.

Доходи посадовця все ж таки вказані в документі. Протягом 2024 року посадовець заробив 117 тис. гривень в АТ "Укргазвидобування" та 257 тис. гривень в ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту". Крім того, від підприємницької діяльності він отримав ще 142 тис. гривень. Готівкою В’ячеслав Безрук зберігає, згідно з декларацією, лише 20 тис. доларів.

Додамо, директором порту "Чорноморськ"  В’ячеслав Безрук став у березні 2025 року. У 2016-2017 роках він працював на одеській митниці, а пізніше — фахівцем із землеустрою у Підгірцівській сільраді Обухівського району Київської області.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеську суддю-міліонерку. А також про доходи начальника Південної держаудитслужби.

декларація Одеса гроші Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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