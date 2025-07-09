Що задекларував директор порту Чорноморськ В’ячеслав Безрук

Директор порту Чорноморськ на Одещині не оцінив своє майно
Новий директор ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" В’ячеслав Безрук має право на користування декількома земельники ділянками та їздить на коштовній автівці. Однак посадовець не вказав вартість всього цього майна у своїй декларації.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.
Нерухомість директора порту
Мешкає В’ячеслав Безрук у елітному селищі Козин Київської області. Однак як фактичну адресу проживання посадовець вказав житло у столиці. А також володіє 9 ділянками у селі Козари Носівської громади Чернігівської області, усі набуті 2011 року. Загальна площа всіх земель становить 0,97 га. Проте жодної згадки про вартість цієї нерухомості у декларації немає, що викликає питання.
Крім того, посадовець задекларував право безоплатного користування квартирою в Києві площею 127,7 м², придбаною 1 липня 2023 року. Власницею приміщення є його родичка Безрук Ніна Олександрівна. Зазначимо, що вартість її у декларації також не вказана.
Автівки та гроші посадовця
Згідно з декларацією, В’ячеслав Безрук має право безоплатного користування автомобілем Land Rover Range Rover (2019). Власницею його також є родичка посадовця. Ринкова ціна такої машини становить від 1,5 до 3 млн грн, однак за яку суму її придбав директор порту — невідомо.
Доходи посадовця все ж таки вказані в документі. Протягом 2024 року посадовець заробив 117 тис. гривень в АТ "Укргазвидобування" та 257 тис. гривень в ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту". Крім того, від підприємницької діяльності він отримав ще 142 тис. гривень. Готівкою В’ячеслав Безрук зберігає, згідно з декларацією, лише 20 тис. доларів.
Додамо, директором порту "Чорноморськ" В’ячеслав Безрук став у березні 2025 року. У 2016-2017 роках він працював на одеській митниці, а пізніше — фахівцем із землеустрою у Підгірцівській сільраді Обухівського району Київської області.
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