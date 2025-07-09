Что задекларировал директор порта Черноморск Вячеслав Безрук

Вячеслав Безрук. Фото: Укринформ

Новый директор ГП "Морской торговый порт Черноморск" Вячеслав Безрук имеет право на пользование несколькими земельными участками и ездит на дорогой машине. Однако чиновник не указал стоимость всего этого имущества в своей декларации.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого государственного реестра деклараций.

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Недвижимость директора порта

Живет Вячеслав Безрук в элитном поселке Козин Киевской области. Однако в качестве фактического адреса проживания чиновник указал жилье в столице. А также владеет 9 участками в селе Козары Носовской общины Черниговской области, все приобретенные в 2011 году. Общая площадь всех земель составляет 0,97 га. Однако ни одного упоминания о стоимости этой недвижимости в декларации нет, что вызывает вопросы.

Кроме того, чиновник задекларировал право бесплатного пользования квартирой в Киеве площадью 127,7 м², приобретенной 1 июля 2023 года. Владелицей помещения является его родственница Безрук Нина Александровна. Отметим, что стоимость ее в декларации также не указана.

Машины и деньги чиновника

Согласно декларации, Вячеслав Безрук имеет право безвозмездного пользования автомобилем Land Rover Range Rover (2019). Владелицей его также является родственница чиновника. Рыночная цена такой машины составляет от 1,5 до 3 млн грн, однако за какую сумму ее приобрел директор порта — неизвестно.

Доходы чиновника все же указаны в документе. В течение 2024 года чиновник заработал 117 тыс. гривен в АО "Укргаздобыча" и 257 тыс. гривен в ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта". Кроме того, от предпринимательской деятельности он получил еще 142 тыс. гривен. Наличными Вячеслав Безрук хранит, согласно декларации, лишь 20 тыс. долларов.

Добавим, директором порта "Черноморск" Вячеслав Безрук стал в марте 2025 года. В 2016-2017 годах он работал на одесской таможне, а позже — специалистом по землеустройству в Подгорцевском сельсовете Обуховского района Киевской области.

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