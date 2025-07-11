Правоохоронець в Одесі вимагав гроші за проїзд у комендантську годину

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронець в Одесі вимагав гроші з водіїв, які їздили у комендантську годину. Однак ділка піймали на гарячому та затримали, йому загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Правоохоронець налагодив протиправну схему одержання хабарів з водіїв таксі за безперешкодне пересування містом у період дії комендантської години. За щотижневу плату у 100 доларів США з кожної автівки поліцейський обіцяв не заважати їхньому руху. Зокрема, гарантував узгодження списків транспортних засобів "клієнтів" з керівництвом, попередження про розташування блокпостів і патрулів, а також вплив на колег у разі зупинки.

В ході розслідування задокументовано одержання фігурантом 2500 доларів США. Після передачі чергової частини коштів його було затримано.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського військового, який погрожував підліткам убивством. А також про чоловіка, який кинув гранату у двір сусідки.