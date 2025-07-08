Задержали подростков, стрелявших в бездомного в Одессе

Полицейская оформляет протокол. Фото: Национальная полиция Украины

Трое одесских подростков ради веселья стреляли в бездомного из пневматических пистолетов и избили его. Полиция разыскала молодых людей и объявила им о подозрениях — фигурантам грозит до 7 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Трое подростков, двое из которых были с пневматическими пистолетами, целенаправленно пришли в парк, чтобы найти бездомного и поиздеваться над ним. В одном из закоулков они встретили мужчину, который, по их мнению, подходил, и стали словесно оскорблять незнакомца. 30-летний местный житель хотел уйти, но подростки начали стрелять в него из пистолетов. Нападавший, который был без оружия, сбил потерпевшего с ног и побил руками и ногами.



Фигуранты скрылись, когда вмешались прохожие. Люди вызвали полицию и "скорую". Пострадавшего с побоями, многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.



Полицейские в тот же день разыскали двух нападавших — ими оказались парни 14 и 16 лет. Пневматические пистолеты, которые, по словам ребят, они приобрели через интернет, следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который насиловал собаку и заставлял ребенка на это смотреть. А также об одесситах, которые привязали местного пса к дереву и хорошенько избили его.