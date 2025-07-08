Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе задержали подростков, которые стреляли по бездомному

В Одессе задержали подростков, которые стреляли по бездомному

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 10:57
Задержали подростков, стрелявших в бездомного в Одессе
Полицейская оформляет протокол. Фото: Национальная полиция Украины

Трое одесских подростков ради веселья стреляли в бездомного из пневматических пистолетов и избили его. Полиция разыскала молодых людей и объявила им о подозрениях — фигурантам грозит до 7 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Трое подростков, двое из которых были с пневматическими пистолетами, целенаправленно пришли в парк, чтобы найти бездомного и поиздеваться над ним. В одном из закоулков они встретили мужчину, который, по их мнению, подходил, и стали словесно оскорблять незнакомца. 30-летний местный житель хотел уйти, но подростки начали стрелять в него из пистолетов. Нападавший, который был без оружия, сбил потерпевшего с ног и побил руками и ногами.

Фигуранты скрылись, когда вмешались прохожие. Люди вызвали полицию и "скорую". Пострадавшего с побоями, многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Полицейские в тот же день разыскали двух нападавших — ими оказались парни 14 и 16 лет. Пневматические пистолеты, которые, по словам ребят, они приобрели через интернет, следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который насиловал собаку и заставлял ребенка на это смотреть. А также об одесситах, которые привязали местного пса к дереву и хорошенько избили его.

Одесса подростки стрельба бездомные Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации