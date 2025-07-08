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Головна Одеса В Одесі затримали підлітків, які стріляли по безхатченку

В Одесі затримали підлітків, які стріляли по безхатченку

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 10:57
Затримали підлітків, які стріляли в безхатченка в Одесі
Поліцейська оформлює протокол. Фото: Національна поліція України

Троє одеських підлітків заради веселощів стріляли у безхатька з пневматичних пістолетів та побили його. Поліція розшукала молодиків та оголосила їм про підозри — фігурантам загрожує до 7 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Троє підлітків, двоє з яких були із пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли в парк, щоб знайти безхатька і познущатися з нього. В одному із закутків вони зустріли чоловіка, який, на їхню думку, їм підходив, і стали словесно ображати незнайомця. 30-річний місцевий житель пішов геть, а підлітки почали стріляти в нього з пістолетів. Нападник, що був без зброї, збив потерпілого з ніг та побив руками й ногами.

Фігуранти втекли, коли втрутилися перехожі. Люди викликали поліцію та "швидку". Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога.

Поліцейські того ж дня розшукали двох нападників — ними виявилися хлопці 14 та 16 років. Пневматичні пістолети, які, зі слів хлопців, вони придбали через інтернет, слідчі вилучили в якості речових доказів. 

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який ґвалтував собаку та змушував дитину на це дивитись. А також про одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та добряче побили його.

Одеса підлітки стрілянина бездомні Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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