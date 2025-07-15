В Одесской области работница почты воровала деньги у пенсионеров

Отделение почты. Фото иллюстративное: Хвыля

Начальница одного из почтовых отделений в Одесской области подделывала подписи малообеспеченных пенсионеров и присваивала их выплаты. Однако обманутые люди обратились к правоохранителям, теперь женщине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Начальница одного из почтовых отделений Болградского района получала государственную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение печного бытового топлива и сжиженного газа. Средства предназначались для малообеспеченных пенсионеров, однако фигурантка им не выплачивала их.

Женщина подделывала в официальных документах подписи граждан о якобы получении причитающихся им денег, которые на самом деле оставляла себе. Руководству же отчитывалась, что средства она выплатила, а в подтверждение своих слов приобщала поддельные отчетные сведения.



Пенсионерам, которые ожидали государственную помощь, фигурантка сообщала, что деньги для них еще не перечислил Пенсионный фонд. Обманутые люди, не дождавшись субсидий, начали туда звонить. Там их заверили, что средства не только перечислены, но и уже получены ими, и сведения с их подписями в наличии. Полицейские установили, что таким образом подозреваемая в течение четырех месяцев завладела 194 912 тысячами гривен, которые предназначались для 31 малообеспеченного пенсионера.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, совершенном в условиях военного положения, и в составлении заведомо ложных официальных документов). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о полицейском, который брал оплату за проезд в комендантский час. А также о подростках, которые стреляли в бездомного.