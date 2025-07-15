В Одесской области с начала жатвы собрали уже миллион тонн зерна

Трактор в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области с начала жатвы (в течение почти месяца) уже собрали первый миллион тонн зерна. Такие результаты были достигнуты на 353 тысячах гектаров земли.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООГА.

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Первый миллион

Аграрии Одесской области уже собрали первый миллион тонн зерновых и зернобобовых культур. Такие результаты были достигнуты на 353 тыс. га полей. Особенно высокие показатели урожайности демонстрируют предприниматели Подольского района — 39,3 ц/га, и Болградского — 36,9 ц/га.

"Местные аграрии прилагают максимум усилий, чтобы собрать урожай своевременно и с минимальными потерями, что создает прочную основу для рекордных показателей по итогам сезона", — говорится в сообщении Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООГА.

Отмечается, что таких показателей удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям и слаженной работе аграриев.

Напомним, недавно мы писали о начале жатвы в Одесской области. А также о перспективах урожая в 2025 году.