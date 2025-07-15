Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Жнива на Одещині — аграрії зібрали перший мільйон урожаю

Жнива на Одещині — аграрії зібрали перший мільйон урожаю

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 13:30
На Одещині з початку жнив зібрали вже мільйон тонн зерна
Трактор у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині з початку жнив (протягом майже місяця) вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Такі результати були здобуті на 353 тисячах гектарах землі.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

Реклама
Читайте також:

Перший мільйон

Аграрії Одеської області вже зібрали перший мільйон тонн зернових та зернобобових культур. Такі результати були здобуті на 353 тис. га полів. Особливо високі показники врожайності демонструють підприємці Подільського району — 39,3 ц/га, та Болградського — 36,9 ц/га. 

"Місцеві аграрії докладають максимум зусиль, щоб зібрати врожай своєчасно та з мінімальними втратами, що створює міцну основу для рекордних показників за підсумками сезону", — йдеться у повідомленні Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

Відмічається, що таких показників вдалося досягти завдяки сприятливим погодним умовам і злагодженій роботі аграріїв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про початок жнив на Одещині. А також про перспективи врожаю у 2025 році.

Одеса Одеська область фермери Новини Одеси аграрії
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації