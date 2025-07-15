На Одещині з початку жнив зібрали вже мільйон тонн зерна

Трактор у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині з початку жнив (протягом майже місяця) вже зібрали перший мільйон тонн зерна. Такі результати були здобуті на 353 тисячах гектарах землі.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

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Перший мільйон

Аграрії Одеської області вже зібрали перший мільйон тонн зернових та зернобобових культур. Такі результати були здобуті на 353 тис. га полів. Особливо високі показники врожайності демонструють підприємці Подільського району — 39,3 ц/га, та Болградського — 36,9 ц/га.

"Місцеві аграрії докладають максимум зусиль, щоб зібрати врожай своєчасно та з мінімальними втратами, що створює міцну основу для рекордних показників за підсумками сезону", — йдеться у повідомленні Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

Відмічається, що таких показників вдалося досягти завдяки сприятливим погодним умовам і злагодженій роботі аграріїв.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про початок жнив на Одещині. А також про перспективи врожаю у 2025 році.