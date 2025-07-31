Махінації з нерухомістю в Одесі — як покарають посадовця

Махінації з нерухомістю в Одесі — що загрожує посадовцю
Одеський посадовець передавав права власності на об'єкти нерухомості в Одесі без належних документів, чим завдав державі мільйонні збитки. На цьому його викрили, ділку загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
Посадовець умисно вніс до Держреєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості. Йдеться про передачу громадянину у власність 2 об’єктів в Одесі.
Фігурант провів реєстраційні дії на підставі неналежних документів — договорів купівлі-продажу без нотаріального посвідчення та будь-якого підтвердження повноважень на відчуження. При цьому ці об’єкти площею більш ніж 200 кв. м. є державною власністю. Вони закріплені за Селекційно-генетичним інститутом — Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення НААН України.
Унаслідок протиправних дій реєстратора інтересам держави завдано понад 2,5 млн гривень шкоди.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах). Йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як посадовці Одещини заробляли на податках. А також про працівників мерії, яких підозрюють у махінаціях із землею.
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