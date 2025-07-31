Махінації з нерухомістю в Одесі — як покарають посадовця

Незаконно передана нерухомість. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеський посадовець передавав права власності на об'єкти нерухомості в Одесі без належних документів, чим завдав державі мільйонні збитки. На цьому його викрили, ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Посадовець умисно вніс до Держреєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості. Йдеться про передачу громадянину у власність 2 об’єктів в Одесі.

Фігурант провів реєстраційні дії на підставі неналежних документів — договорів купівлі-продажу без нотаріального посвідчення та будь-якого підтвердження повноважень на відчуження. При цьому ці об’єкти площею більш ніж 200 кв. м. є державною власністю. Вони закріплені за Селекційно-генетичним інститутом — Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення НААН України.

Унаслідок протиправних дій реєстратора інтересам держави завдано понад 2,5 млн гривень шкоди.

Огляд об'єкту нерухомості. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах). Йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як посадовці Одещини заробляли на податках. А також про працівників мерії, яких підозрюють у махінаціях із землею.