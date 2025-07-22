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Главная Одесса В Одессе чиновники заработали на налогах 88 млн — что им грозит

В Одессе чиновники заработали на налогах 88 млн — что им грозит

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 18:20
Предприниматели в Одесской области скрыли налогов на 87,5 миллионов
Объявление подозрения. Фото: БЭБ

Предприниматели в Одесской области уклонились от уплаты 85 миллионов гривен налогов на подрядах от городских и сельских советов. Однако на этом их разоблачило Бюро экономической безопасности, дельцам грозят огромные штрафы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

В течение пяти лет предприниматели не указывали доходы от строительных работ, выполненных по заказу городских и сельских советов. Главный бухгалтер фирмы в дальнейшем перечислила средства на счета организатора преступной группы и его матери. Как только деньги оказывались на подконтрольных счетах, фигуранты тратили их на покупку жилых домов, земельных участков, автомобилей, квартир и банно-прачечного комбината. В целом таким образом было легализовано 87,5 млн грн.

Отметим, что фирма строила и восстанавливала объекты в Приморском районе Одессы, в селе Долиновка Болградщины, а также проводила ремонт КНП "Детская городская поликлиника № 4". Следует отметить, что работы в этом медучреждении проводила компания "Таурус".

Присвоили 88 млн налогов — на Одесчине задержали предпринимателей - фото 1
Имущество фигурантов. Фото: БЭБ
Присвоили 88 млн налогов — на Одесчине задержали предпринимателей - фото 2
Автомобили фигурантов. Фото: БЭБ

Подозреваемых задержали на границе, когда они возвращались в Украину. На имущество стоимостью почти 32 млн грн наложен арест.

Какое наказание грозит

Действия фигурантов подпадают под ч.2. ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по сговору). Им грозят штрафы до 255 тысяч гривен.

Напомним, недавно мы писали о ценной машине нардепа из Николаева. А также об одессите, у которого изъяли сигарет на миллион.

Одесса Одесская область Новости Одессы БЕБ задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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