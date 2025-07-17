Экс-депутат Ирина Кормышкина задекларировала ценный Майбах

Ирина Кормышкина. Фото: Ирина Кормышкина в соцсети

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина задекларировала дорогой Mercedes-Maybach S580. Однако цена этого авто, которую женщина указала в документе, в десятки раз ниже рыночной.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Ирины Кормышкиной.

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Ценное авто

Ирина Кормышкина в свежей декларации указала, что пользуется роскошным седаном Mercedes-Maybach S580 2022 г. Авто принадлежит ее мужу Юрию. В документе указано, что машина стоит 350 тысяч гривен. Хотя ее цена на рынке достигает 12 миллионов.

Добавим владельцы столь ценных авто ежегодно должны платить "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн.

Ценное авто. Фото: скриншот декларации

Кроме того, в автопарке Ирины Кормышкиной есть немало автомобилей, стоимость, по данным экс-депутата, составляет всего несколько тысяч гривен. Например, ГАЗ 53 1992 года, согласно документу стоит 3000 гривен. А ГАЗ 5201 — 2000 грн. За такую же сумму были приобретены ЗИЛ 4314, ГАЗ 1984-го года, и ГАЗ-САЗ 1985-го.

Машины за несколько тысяч. Фото: скриншот декларации

Чем известна Ирина Кормышкина

Ирина Кормышкина — бывший член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного регулирования. В прошлом году она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — народный депутат приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках. 21 февраля 2025 года женщина подала в отставку.

В марте суд признал экс-депутата виновной в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. Однако наказание в виде 5 лет лишения свободы, заменили двухлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о том, как Ирину Кормышкину брал на поруки Виталий Ким. А также о чиновнике, которого задержали за взятку в Одессе.