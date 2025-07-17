Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Maybach за копейки — авто скандальной экснардепки с Николаева

Maybach за копейки — авто скандальной экснардепки с Николаева

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:20
Экс-депутат Ирина Кормышкина задекларировала ценный Майбах
Ирина Кормышкина. Фото: Ирина Кормышкина в соцсети

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина задекларировала дорогой Mercedes-Maybach S580. Однако цена этого авто, которую женщина указала в документе, в десятки раз ниже рыночной.

Об этом Новини.LIVE узнали из декларации Ирины Кормышкиной.

Реклама
Читайте также:

Ценное авто

Ирина Кормышкина в свежей декларации указала, что пользуется роскошным седаном Mercedes-Maybach S580 2022 г. Авто принадлежит ее мужу Юрию. В документе указано, что машина стоит 350 тысяч гривен. Хотя ее цена на рынке достигает 12 миллионов.

Добавим владельцы столь ценных авто ежегодно должны платить "налог на роскошь" в размере 25 тыс. грн.

None - фото 1
Ценное авто. Фото: скриншот декларации

Кроме того, в автопарке Ирины Кормышкиной есть немало автомобилей, стоимость, по данным экс-депутата, составляет всего несколько тысяч гривен. Например, ГАЗ 53 1992 года, согласно документу стоит 3000 гривен. А ГАЗ 5201 — 2000 грн. За такую же сумму были приобретены ЗИЛ 4314, ГАЗ 1984-го года, и ГАЗ-САЗ 1985-го.

None - фото 2
Машины за несколько тысяч. Фото: скриншот декларации

Чем известна Ирина Кормышкина

Ирина Кормышкина — бывший член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного регулирования. В прошлом году она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — народный депутат приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках. 21 февраля 2025 года женщина подала в отставку.

В марте суд признал экс-депутата виновной в недостоверном декларировании и незаконном обогащении. Однако наказание в виде 5 лет лишения свободы, заменили двухлетним испытательным сроком.

Напомним, недавно мы писали о том, как Ирину Кормышкину брал на поруки Виталий Ким. А также о чиновнике, которого задержали за взятку в Одессе.

декларация Одесса авто Новости Одессы народные депутаты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации