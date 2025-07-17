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Главная Одесса В Одессе задержали чиновника за взятку — детали схемы

В Одессе задержали чиновника за взятку — детали схемы

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 10:25
Чиновник райадминистрации в Одессе требовал взятку за разрешение на торговлю
Задержание фигуранта. Фото: ГУНП Одесской области

Чиновник Пересыпской райадминистрации в Одессе требовал с женщины деньги за разрешение на открытие киоска в Лузановке. Однако его поймали с поличным во время получения взятки, подозреваемому грозит лишение свободы. По данным СМИ, речь идет об исполняющем обязанности начальника отдела контроля и мониторинга состояния территории Павле Вдовиченко.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

К начальнику отдела контроля и мониторинга состояния территории Пересыпской райадминистрации обратилась женщина с просьбой предоставить разрешение на размещение торгового объекта на пляже "Лузановка". Чиновник сообщил посетительнице, что она получит такие документы, если "отблагодарит" его. За услугу он попросил 1500 долларов. При этом заметил: если не заплатит, торговать в том районе предпринимательница не сможет.

Полицейские задержали фигуранта после получения им взятки в собственном авто. Для маскировки своих действий подозреваемый велел женщине поместить средства в коробку с алкоголем. Следователи изъяли деньги, а также мобильный телефон и машину чиновника в качестве вещественных доказательств.

Бизнес на предпринимателях — в Одессе задержан чиновник - фото 1
Фигурант с полицией. Фото: ГУНП Одесской области
Бизнес на предпринимателях — в Одессе задержан чиновник - фото 2
Изъятые деньги. Фото: ГУНП Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о полицейском, который брал деньги за проезд по ночам. А также об обысках на одесской таможне.

Одесса взятка чиновники Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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