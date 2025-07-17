Посадовець райадміністрації в Одесі вимагав хабар за дозвіл на торгівлю

Затримання фігуранта. Фото: ГУНП Одещини

Посадовець Пересипської райадміністрації в Одесі вимагав з жінки гроші за дозвіл на відкриття кіоску у Лузанівці. Однак його піймали на гарячому під час отримання хабаря, підозрюваному загрожує позбавлення волі. За даними ЗМІ, йдеться про виконувача обов'язків начальника відділу контролю та моніторингу стану території Павла Вдовиченко.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До начальника відділу контролю та моніторингу стану території Пересипської райадміністрації звернулася жінка з проханням надати дозвіл на розміщення торговельного об’єкта на пляжі "Лузанівка". Посадовець повідомив відвідувачці, що вона отримає такі документи, якщо "віддячить" йому. За послугу він попросив 1500 доларів. При цьому зауважив: якщо не заплатить, торгувати в тому районі підприємиця не зможе.



Поліцейські затримали фігуранта після отримання ним хабаря у власній автівці. Для маскування своїх дій підозрюваний велів жінці помістити кошти в коробку з алкоголем. Слідчі вилучили гроші, а також мобільний телефон та машину посадовця як речові докази.

Фігурант з поліцією. Фото: ГУНП Одещини

Вилучені гроші. Фото: ГУНП Одещини

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейського, який брав гроші за проїзд ночами. А також про обшуки на одеській митниці.