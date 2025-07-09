Обыски в Одесской области - чиновников таможни разоблачили на взятках

Проведение обысков. Фото: Офис генерального прокурора Украины

На Одесчине разоблачили нескольких должностных лиц таможни, которые брали взятки за вывоз товаров без уплаты налога. Правонарушения обнаружили благодаря обыскам, которые провели в трех областях Украины: Одесской, Волынской и Черновицкой.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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Обыски в Одесской области

Во время проведения спецоперации в Одессе разоблачены четыре должностных лица управления по борьбе с контрабандой местной таможни. Они требовали с предпринимателей неправомерную выгоду за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.

Кроме этого, были проведены обыски у чиновников одного из таможенных постов в Одесской области. По данным следствия, за оформление продукции без уплаты платежей они получали взятки. Правоохранители решают вопрос об определении квалификации действиям фигурантов.

Проведение обысков Фото: Пограничная служба Румынии

Напомним, недавно мы писали о дельцах, которые зарабатывали на несуществующих военных. А также об обысках в одесской компании.