Генпрокурор України Кравченко відреагував на звернення одеської фірми "Автомагістраль-Південь" стосовно тиску на бізнес

Авто "Автомагістраль-Південь". Фото ілюстративне: ТСН

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на звернення керівництва одеської компанії "Автомагістраль-Південь", в якому бізнесмени звинуватили правоохоронців у проведенні необґрунтованих обшуків. Ця фірма у 2024 році стала найприбутковішою в Україні у сфері будівництва.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у соцмережі.

Реклама

Читайте також:

Реакція Генпрокурора

Глава Генпрокуратури повідомив, що висунуту "Автомагістраль-Південь" підозру у відмиванні коштів було підтверджено результатами проведених судових експертиз. Руслан Кравченко з його заступником особисто розбиралися у кримінальному провадженні щодо компанії. Крім того, він доручив прокуратурі перевірити усі факти та наголосив на тому, що правоохоронні органи не мають наміру втручатися у конкуренцію бізнесів.

"Попереджаю офіційно, як Генеральний прокурор: жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі. Так само ніхто не має імунітету, якщо йдеться про зловживання бюджетними коштами",— написав Руслан Кравченко.

Повідомлення Руслана Кравченко. Фото: скриншот поста Руслана Кравченко

Звинувачення компанії

Компанія "Автомагістраль-Південь" звинуватила силовиків у спробах відібрати їхній бізнес. За словами підприємців, спочатку була здійснена інформаційна атака на проєкт магістрального водопроводу "Інгульець — Південне водосховище". А за два дні в офісі фірми та квартирах деяких співробітників влаштували обшуки.

Компанія наголошує, що виконала всі зобов'язання за контрактом: об'єкт побудований, а зауважень замовник не має. Однак слідство вважає, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами. П'яти фігурантам повідомили про підозру у привласненні понад 240 мільйонів гривень державних коштів, виділених на відновлення водопроводу до Кривого Рогу після підриву дамби Каховської ГЕС.

Додамо, "Автомагістраль-Південь" займається відновленням дорожнього покриття, зведенням доріг та виготовленням асфальтових сумішей. Вона стала найприбутковішою компанією у сфері будівництва в Україні у 2024 році. Тоді ця фірма заробила 13,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скарги одеського мера на забудовників. А також про розслідування прокуратури щодо будівельної фірми.