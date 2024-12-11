Застройщик побережья в Одессе уклонился от налогов на 4,5 млн

Человек считает деньги. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В Одессе будут судить застройщика апартаментов на побережье Черного моря. По данным следствия, он уклонился от налогов на значительную сумму. Деньги уже вернули государству.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и теруправлении БЭБ в Одесской области в среду, 11 декабря.

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Следствие считает, что директор строительной компании выполнял работы по укреплению наклонных участков от оползней по улице Дача Ковалевского. Но в отчетах их не указал. Таким образом он не уплатил 4,5 млн грн налогов на прибыль и на добавленную стоимость.

Деньги застройщик возместил в полном объеме. Но это не освобождает его от ответственности. Предпринимателя будут судить. Если вину застройщика докажут, он должен будет оплатить от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн штрафа или будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одессе производитель "зубов дракона" обманул государство на 8 млн грн. Также в Одесской области экспортер скрыл 15 млн грн налогов.