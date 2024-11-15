В Одесі експортер ухилився від податків на 15 млн

Судно з контрабандним вантажем. Фото: БЕБ

В Одеській області компанію-експортера сільськогосподарської продукції викрили на ухиленні від податків. Підприємці змушені були відшкодувати державі понад 15 млн грн.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області у п'ятницю, 15 листопада.

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Нелегальна соя

За даними слідства, фірма подала митну декларацію на вивезення 5,5 тис. тонн соєвих бобів невідомого походження.

"Вивезення продукції мало відбутись на підставі договору комісії. Тобто до ланцюга було включено підприємство, що надавало послуги лише із забезпечення експорту. Тоді як всі матеріальні та фінансові зобов’язання покладалися на комітента — фактичного власника бобових", — розповідають у БЕБ.

Бюро повідомило про порушення Одеській митниці, й експортеру відмовили в оформленні вантажу. Попри це, до порту прибуло судно, на яке вночі завантажили сою. Правоохоронці запобігли спробі нелегально вивезти товар. Судно перешвартували до іншого причалу Чорноморського порту. Сою вилучили.

Ухиляння від податків

Детективи БЕБ також встановили, що власник бобів не вказав у своїй податковій звітності вартість сої. Таким чином підприємство не сплатило до бюджету 15,2 млн грн податку на прибуток. Компанія вже повернула державі завдані бюджету збитки.

Нагадаємо, в Одесі торговець овочами за два роки недоплатив державі 4,5 млн грн. Також фірма, що займається торгівлею зерном, ухилилася від податків на 14,7 млн грн.