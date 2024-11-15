В Одессе экспортер уклонился от налогов на 15 млн

Корабль с контрабандным грузом. Фото: БЭБ

В Одесской области компанию-экспортера сельскохозяйственной продукции разоблачили на уклонении от налогов. Предприниматели вынуждены были возместить государству более 15 млн грн.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области в пятницу, 15 ноября.

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Нелегальная соя

По данным следствия, фирма подала таможенную декларацию на вывоз 5,5 тыс. тонн соевых бобов неизвестного происхождения.

"Вывоз продукции должен состояться на основании договора комиссии. То есть в цепь было включено предприятие, которое предоставляло услуги только по обеспечению экспорта. В то время как все материальные и финансовые обязательства возлагались на комитента — фактического владельца бобовых", — рассказывают в БЭБ.

Бюро сообщило о нарушении Одесской таможни и экспортеру отказали в оформлении груза. Несмотря на это, в порт прибыло судно, на которое ночью скачали сою. Правоохранители предотвратили попытку нелегально вывезти товар. Судно перешвартовали к другому причалу Черноморского порта. Сою изъяли.

Уклонение от налогов

Детективы БЭБ также установили, что владелец бобов не указал в своей налоговой отчетности стоимость сои. Таким образом, предприятие не уплатило в бюджет 15,2 млн грн налога на прибыль. Компания уже вернула государству нанесенный бюджету ущерб.

Напомним, в Одессе торговец овощами за два года недоплатил государству 4,5 млн. грн. Также фирма, занимающаяся торговлей зерном, уклонилась от налогов на 14,7 млн. грн.