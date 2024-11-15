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На Одесчине экспортер обманул государство на 15 млн — подробности

15 ноября 2024 14:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе экспортер уклонился от налогов на 15 млн
Корабль с контрабандным грузом. Фото: БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области компанию-экспортера сельскохозяйственной продукции разоблачили на уклонении от налогов. Предприниматели вынуждены были возместить государству более 15 млн грн.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области в пятницу, 15 ноября.

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Нелегальная соя

По данным следствия, фирма подала таможенную декларацию на вывоз 5,5 тыс. тонн соевых бобов неизвестного происхождения.

"Вывоз продукции должен состояться на основании договора комиссии. То есть в цепь было включено предприятие, которое предоставляло услуги только по обеспечению экспорта. В то время как все материальные и финансовые обязательства возлагались на комитента — фактического владельца бобовых", — рассказывают в БЭБ.

Бюро сообщило о нарушении Одесской таможни и экспортеру отказали в оформлении груза. Несмотря на это, в порт прибыло судно, на которое ночью скачали сою. Правоохранители предотвратили попытку нелегально вывезти товар. Судно перешвартовали к другому причалу Черноморского порта. Сою изъяли.

Уклонение от налогов

Детективы БЭБ также установили, что владелец бобов не указал в своей налоговой отчетности стоимость сои. Таким образом, предприятие не уплатило в бюджет 15,2 млн грн налога на прибыль. Компания уже вернула государству нанесенный бюджету ущерб.

Напомним, в Одессе торговец овощами за два года недоплатил государству 4,5 млн. грн. Также фирма, занимающаяся торговлей зерном, уклонилась от налогов на 14,7 млн. грн.

Одесса налоги Бюро экономической безопасности Новости Одессы экспорт БЕБ

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