Одеський торговець овочами ухилився від податків на 4,5 млн грн

Ящики з овочами і фруктами. Фото: БЕБ

Заступник директора фірми, яка займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, підробив документи, щоби ухилитися від податків. Його викрили, а приховані кошти повернули державі.

Про це повідомили у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області.

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Приховав прибуток

За даними слідства, бізнесмен не включив у податкову звітність податок на додану вартість та отриманий прибуток від продажу імпортованих товарів. Завдяки цьому протягом двох років він недоплатив державі 4,5 млн грн.

Під час досудового розслідування підприємець визнав свою провину. Завдані збитки він відшкодував у повному обсязі.

Покарання за ухиляння

Заступнику директора повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. За цей злочин передбачено штраф від 85 тис. грн до 170 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, в Одесі експортер зерна відшкодував до бюджету понад 14,7 млн грн. Також у регіоні викрили будівельну компанію, яку зареєстрували на підставну особу, щоби ухилятися від податків.