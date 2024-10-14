Одеський забудовник ухилявся від податків на ремонті доріг

Працівники БЕБ. Фото: ілюстративне/Facebook БЕБ

В Одеській області будівельну компанію зареєстрували на підставну особу. Чоловік числився керівником організації, але насправді нічого не робив. Завдяки схемі підприємство ухилялося від податків.

Про це повідомили у пресслужбі територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області.

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Деталі схеми

Впродовж року фірма отримувала підряди на ремонт і будівництво автомобільних доріг у Миколаївської області. Отримуючи оплату, підприємство не вносило прибутки до податкових звітів.

"Керівник згадуваної будівельної фірми після її реєстрації фактично не виконував жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами. Наразі детективи Бюро встановлюють їх коло в рамках розслідування окремого кримінального провадження", — зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Як покарають директора

Керівнику фірми повідомили про підозру у підробленні документів. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує від 85 тис. грн до 136 тис. грн штрафу, або до п'яти років за ґратами. Справу скерували до суду.

Нагадаємо, на Одещині викрили підставну фірму, яка займалася незаконним вивезенням сільгосппродукції.

Також в Одесі затримали торговців підробленою технікою відомих брендів.