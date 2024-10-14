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В Одесской области будут судить застройщика — в чем его обвиняют

14 октября 2024 12:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский застройщик уклонялся от налогов на ремонте дорог
Работники БЭБ. Фото: иллюстративный/Facebook БЕБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области строительную компанию зарегистрировали на подставное лицо. Мужчина числился руководителем организации, но на самом деле ничего не делал. Благодаря схеме предприятие уклонялось от налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области.

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Детали схемы

В течение года фирма получала подряды по ремонту и строительству автомобильных дорог в Николаевской области. Получая оплату, предприятие не вносило доходы в налоговые отчеты.

"Руководитель упомянутой строительной фирмы после ее регистрации фактически не выполнял никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами. В настоящее время детективы Бюро устанавливают их круг в рамках расследования отдельного уголовного производства", — отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Как накажут директора

Руководителю фирмы сообщили о подозрении в подлоге документов. Если суд признает его виновным, мужчине грозит от 85 тыс. грн до 136 тыс. грн штрафа, или до пяти лет за решеткой. Дело было направлено в суд.

Напомним, в Одесской области разоблачили подставную фирму, которая занималась незаконным вывозом сельхозпродукции.

Также в Одессе задержаны торговцы поддельной техникой известных брендов.

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