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Одесский бизнесмен обманул государство на 4,5 млн — детали

29 октября 2024 18:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский торговец овощами уклонился от налогов на 4,5 млн. грн.
Ящики с овощами и фруктами. Фото: БЭБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Заместитель директора фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, подделал документы, чтобы уклониться от налогов. Его разоблачили, а скрытые средства вернули государству.

Об этом сообщили в территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области.

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Скрыл прибыль

По данным следствия, бизнесмен не включил в налоговую отчетность налог на добавленную стоимость и полученную прибыль от продажи импортируемых товаров. Благодаря этому в течение двух лет он недоплатил государству 4,5 млн грн.

В ходе досудебного расследования предприниматель признал свою вину. Нанесенный ущерб он возместил в полном объеме.

Наказание за уклонение

Замдиректору сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. За это преступление предусмотрен штраф от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Одессе экспортер зерна возместил в бюджет более 14,7 млн грн. Также в регионе разоблачили строительную компанию, которую зарегистрировали на подставное лицо, чтобы уклоняться от налогов.

Одесса Новости Одессы БЕБ Бюро экономической безопасности налоги

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