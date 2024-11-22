В Одесі виробник оборонних конструкцій ухилився від податків на 8 млн

Цех підприємства. Фото: БЕБ

Керівництво одеського підприємства, яке займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень, викрили на ухиленні від сплати податку на додану вартість. Підприємці намагалися приховати прибутки від виконання державного замовлення.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки у п'ятницю, 22 листопада.

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Ухилилися від податку

За даними слідства, керівники фірми протягом року не вносили до податкової звітності зобов'язання зі сплати ПДВ за операціями з виконання будівельних робіт на державне замовлення. Внаслідок чого бюджет держави недоотримав понад 8 млн грн.

Цех підприємства. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ провели 12 обшуків в офісах підприємства і на квартирах керівників. Вони вилучили комп'ютери, а також бухгалтерські та чорнові документи.

На фотографіях, опублікованих БЕБ, видно, що у цеху підприємства встановлені форми для виробництва "зубів дракона", тобто оборонних конструкцій, які встановлюють для того, щоби зупинити просування ворожої техніки.

Що загрожує підприємцям

Щодо посадовців фірми відкрили провадження за статтею про ухилення від податків. Цей злочин карається штрафом від 255 тис. грн до 455 тис. грн з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради перевірять стан захисних споруд на підстанціях Одещини. Також стало відомо, що оборонні тетраподи у Затоці тонуть у воді.