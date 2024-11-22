Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі виробник зубів дракона обманув державу на 8 млн arrow

В Одесі виробник зубів дракона обманув державу на 8 млн

22 листопада 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі виробник оборонних конструкцій ухилився від податків на 8 млн
Цех підприємства. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Керівництво одеського підприємства, яке займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень, викрили на ухиленні від сплати податку на додану вартість. Підприємці намагалися приховати прибутки від виконання державного замовлення.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

Ухилилися від податку

За даними слідства, керівники фірми протягом року не вносили до податкової звітності зобов'язання зі сплати ПДВ за операціями з виконання будівельних робіт на державне замовлення. Внаслідок чого бюджет держави недоотримав понад 8 млн грн. 

В Одесі виробник зубів дракона обманув державу на 8 млн - фото 1
Цех підприємства. Фото: БЕБ

Детективи БЕБ провели 12 обшуків в офісах підприємства і на квартирах керівників. Вони вилучили комп'ютери, а також бухгалтерські та чорнові документи.

На фотографіях, опублікованих БЕБ, видно, що у цеху підприємства встановлені форми для виробництва "зубів дракона", тобто оборонних конструкцій, які встановлюють для того, щоби зупинити просування ворожої техніки.

Що загрожує підприємцям

Щодо посадовців фірми відкрили провадження за статтею про ухилення від податків. Цей злочин карається штрафом від 255 тис. грн до 455 тис. грн з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради перевірять стан захисних споруд на підстанціях Одещини. Також стало відомо, що оборонні тетраподи у Затоці тонуть у воді.

Одеса податки Бюро економічної безпеки Новини Одеси БЕБ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 На Одещині зафіксовано небезпечну інфекцію — рекомендації

15:25 У навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість підготовки

Новина з фото

15:24 Від 2 000 до 14 000 грн — які монети принесуть чималі гроші

15:13 Опубліковано ймовірні кадри польоту балістичної ракети "Орешнік"

15:13 Засновник RWB Group Investment — криптовалютного фонд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з фото

15:11 В Зоні стало тісно — S.T.A.L.K.E.R. 2 продався мільйонним тиражем

15:09 Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має Росія

14:59 В Одесі виробник зубів дракона обманув державу на 8 млн

14:59 Кабмін підвищить розмір виплат сім'ям загиблих захисників

14:52 На Закарпатті засудили депутата за теракт під час сесії сільради

15:32 На Одещині зафіксовано небезпечну інфекцію — рекомендації

15:25 У навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість підготовки

Новина з фото

15:24 Від 2 000 до 14 000 грн — які монети принесуть чималі гроші

15:13 Опубліковано ймовірні кадри польоту балістичної ракети "Орешнік"

15:13 Засновник RWB Group Investment — криптовалютного фонд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з фото

15:11 В Зоні стало тісно — S.T.A.L.K.E.R. 2 продався мільйонним тиражем

15:09 Буданов відповів, скільки балістичних ракет "Кедр" має Росія

14:59 В Одесі виробник зубів дракона обманув державу на 8 млн

14:59 Кабмін підвищить розмір виплат сім'ям загиблих захисників

14:52 На Закарпатті засудили депутата за теракт під час сесії сільради

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото