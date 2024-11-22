В Одессе изготовитель оборонных конструкций уклонился от налогов на 8 млн

Цех компании. Фото: БЭБ

Руководство одесского предприятия, занимающегося строительством жилых и нежилых помещений, разоблачили на уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. Предприниматели пытались скрыть доходы от выполнения госзаказа.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности в пятницу, 22 ноября.

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Уклонились от налога

По данным следствия, руководители фирмы в течение года не вносили в налоговую отчетность обязательства по уплате НДС по операциям по выполнению строительных работ по государственному заказу. В результате бюджет государства недополучил более 8 млн грн.

Цех предприятия.

Детективы БЭБ провели 12 обысков в офисах предприятия и квартирах руководителей. Они изъяли компьютеры, а также бухгалтерские и черновые документы.

На фотографиях, опубликованных БЭБ, видно, что в цехе предприятия установлены формы для производства "зубов дракона", т.е. оборонных конструкций, которые устанавливают для того, чтобы остановить продвижение вражеской техники.

Что угрожает предпринимателям

В отношении должностных лиц фирмы открыли производство по статье об уклонении от налогов. Это преступление наказывается штрафом от 255 тыс. грн до 455 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, депутаты Верховной Рады проверят состояние защитных сооружений на подстанциях Одесской области. Также стало известно, что оборонные тетраподы в Затоке тонут в воде.