На узбережжі Одещини потонули фортифікаційні споруди — відео

Тетраподи на узбережжі. Фото: ілюстративне/соцмережі

Частина фортифікаційних споруд у Затоці в Одеській області пішла під воду. Спеціальні бетонні конструкції — тетраподи — встановили навесні на випадок висадки ворожого десанту.

Відео, на якому видно "потонулі" споруди, опублікувала у TikTok користувачка na_pozitive2020.

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На кадрах помітно, що частина тетраподів все ще стоїть на пляжі. Водночас інші "пішли під воду".

Що відомо

Тетрапод — це залізобетонний блок, форма якого подібна до тетраедра. Ці конструкції використовують при створенні берегозахисних і огороджувальних споруд. Також вони не дозволяють провести масштабну висадку десанту на узбережжі, коли використовується легка або середньоброньована техніка з амфібійними властивостями.

На узбережжі Одеси, Чорноморська і Затоки тетраподи почали встановлювати у травні цього року. Втім, вже восени місцеві мешканці почали повідомляти, що споруди занурюються у пісок. У такому вигляді вони не здатні виконувати свою оборонну функцію.

Зазначимо, що з березня на будівництво фортифікаційних споруд в Одеській області, за даними Центру публічних розслідувань, виділили 2,2 млрд грн. Щоправда, невідомо, скільки коштів спрямували саме на тетраподи.

Нагадаємо, фортифікаційні споруди зараз активно будуються у Запорізькій області. Також ми повідомляли, що деякі мешканці Одещини невдоволені будівництвом оборонних конструкцій.