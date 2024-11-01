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Фортификационные сооружения в Затоке уже под водой — видео

1 ноября 2024 14:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На побережье Одесчины утонули фортификационные сооружения
Тетраподы на побережье. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Часть фортификационных построек в Затоке в Одесской области ушла под воду. Специальные бетонные конструкции — тетраподы — установили весной на случай высадки вражеского десанта.

Видео, на котором видны "утонувшие" сооружения, опубликовала в TikTok пользователь na_pozitive2020.

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На кадрах видно, что часть тетраподов все еще стоит на пляже. В то же время другие "ушли под воду".

Что известно

Тетрапод — это железобетонный блок, форма которого подобна тетраэдру. Эти конструкции используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений. Также они не разрешают провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами.

На побережье Одессы, Черноморска и Затоки тетраподы начали устанавливать в мае этого года. Впрочем, уже осенью местные жители начали сообщать, что постройки погружаются в песок. В таком виде они не способны выполнять свою функцию обороны.

Отметим, что с марта на строительство фортификационных сооружений в Одесской области, по данным Центра публичных расследований, было выделено 2,2 млрд грн. Правда, неизвестно, сколько средств направили именно на тетраподы.

Напомним, фортификационные сооружения сейчас активно строятся в Запорожской области. Также мы сообщали, что некоторые жители Одесской области недовольны строительством оборонных конструкций.

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15:29 Во Львове судили военного, который трижды осуществил СЗЧ

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