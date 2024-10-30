Для чого будують фортифікації на півдні

Будівництво фортифікацій на півдні — до чого готуватися українцям
Оборонно-фортифікаційні споруди мають бути у кожному регіоні. Ті, хто саботував їхнє будівництво або допустив порушення, мають понести відповідальність.
Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За його словами, будувати фортифікації слід було "ще вчора". А порушення під час створення ліній оборони речник назвав злочином.
"Відповідальні визначені і вони мають нести персональну відповідальність. Це злочин, якщо ці фортифікації або не будуються або будуються погано. Тим більше у таких регіонах, де найбільше викликів та ризиків", — наголосив Сергій Братчук.
Лінії оборони
Нагадаємо, у Запорізькій області будуються фортификаційні споруди. Створення другої лінії оборони вже майже завершили, будівництво третьої мають завершити найближчими тижнями. За словами Сергія Братчука, наразі РФ не має угруповань, які могли б розпочати наступ на Запоріжжя, але треба бути готовими до будь-яких дій ворога.
"Росія географічно нікуди не зникне і буде, навіть у разі поразки, яку вона отримає, все одно треба готуватися до якихось наступних дій", — зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, наскільки реальним є новий наступ росіян на півдні і де ворог може готувати наступний штурм.
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