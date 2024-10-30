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Будівництво фортифікацій на півдні — до чого готуватися українцям

30 жовтня 2024 09:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Для чого будують фортифікації на півдні
Фортифікаційні споруди у Запорізькій області. Фото: Геннадій Касай
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Оборонно-фортифікаційні споруди мають бути у кожному регіоні. Ті, хто саботував їхнє будівництво або допустив порушення, мають понести відповідальність.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

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За його словами, будувати фортифікації слід було "ще вчора". А порушення під час створення ліній оборони речник назвав злочином. 

"Відповідальні визначені і вони мають нести персональну відповідальність. Це злочин, якщо ці фортифікації або не будуються або будуються погано. Тим більше у таких регіонах, де найбільше викликів та ризиків", — наголосив Сергій Братчук.

Лінії оборони

Нагадаємо, у Запорізькій області будуються фортификаційні споруди. Створення другої лінії оборони вже майже завершили, будівництво третьої мають завершити найближчими тижнями. За словами Сергія Братчука, наразі РФ не має угруповань, які могли б розпочати наступ на Запоріжжя, але треба бути готовими до будь-яких дій ворога.

"Росія географічно нікуди не зникне і буде, навіть у разі поразки, яку вона отримає, все одно треба готуватися до якихось наступних дій", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, наскільки реальним є новий наступ росіян на півдні і де ворог може готувати наступний штурм.

Сергій Братчук Одеса Запорізька область війна Миколаївська область

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