Для чего строят фортификации на юге

Фортификационные постройки в Запорожской области. Фото: Геннадий Касай

Оборонно-фортификационные сооружения должны находиться в каждом регионе. Те, кто саботировал их строительство или допустил нарушения, должны понести ответственность.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, строить фортификации следовало "еще вчера". А нарушения при создании линий обороны спикер назвал преступлением.

"Ответственные определены и они должны нести персональную ответственность. Это преступление, если эти фортификации либо не строятся, либо строятся плохо. Тем более в таких регионах, где больше вызовов и рисков", — подчеркнул Сергей Братчук.

Линии обороны

Напомним, в Запорожской области строятся фортификационные постройки. Создание второй линии обороны уже почти завершено, строительство третьей должны завершить в ближайшие недели. По словам Сергея Братчука, у РФ нет группировок, которые могли бы начать наступление на Запорожье, но нужно быть готовыми к любым действиям врага.

"Россия географически никуда не исчезнет и будет, даже в случае поражения, которое она получит, все равно нужно готовиться к следующим действиям", — отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали, насколько реально новое наступление россиян на юге и где враг может готовить следующий штурм.