Росіяни можуть розпочати наступ на Запоріжжя — чи це правда

Розтрощений російський танк. Фото: АрміяІнформ

Останніми днями поширюється інформація, що РФ планує новий наступ на півдні. Метою росіян буцімто може стати Запоріжжя. Втім, в Україні вважають, що йдеться швидше про створення інформаційного галасу, ніж про реальні плани ворога.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Інформаційна війна

За словами речника, "наступ на Запоріжжя" відбувається, переважно в інформаційному полі. Це робота російських ІПСО та "воєнкорів". Ворожі угруповання на цьому напрямку дійсно активізувалися, але говорити про великий наступ не варто.

"Є відповідна активізація на цих напрямках — Придніпровському, наприклад, Времівський плацдарм і Запоріжжя в тому числі", — зазначив Сергій Братчук.

За його словами, ворог формує штурмові групи за рахунок тих підрозділів, які вже є в угрупованнях окупаційних військ.

"Ситуація є контрольованою, наскільки вона може бути контрольованою під час війни. Найближчі дні і тижні дадуть багато відповідей на багато цікавий питань", — вважає Сергій Братчук.

Зазначимо, про те, що РФ готує новий наступ на Запоріжжя, повідомило британське видання The Economist.

Нагадаємо, стало відомо, що російський флот остаточно залишив Крим. Також військовий проаналізував, на який напрямок росіяни кинуть північнокорейських солдатів.