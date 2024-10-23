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Новое наступление россиян на юге — насколько реальна угроза

23 октября 2024 10:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне могут начать наступление на Запорожье — правда ли это
Разбитый русский танк. Фото: АрмияИнформ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В последние дни распространяется информация, что РФ планирует новое наступление на юге. Целью россиян может стать Запорожье. Впрочем, в Украине считают, что речь идет скорее о создании информационного шума, чем о реальных планах врага.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Информационная война

По словам спикера, "наступление на Запорожье" происходит, преимущественно в информационном поле. Это работа российских ИПСО и "военкоров". Вражеские группировки на этом направлении действительно активизировались, но говорить о большом наступлении не стоит.

"Есть соответствующая активизация на этих направлениях —  Приднепровском, например, Времьевский плацдарм и Запорожье в том числе", — отметил Сергей Братчук.

По его словам, враг формирует штурмовые группы за счет тех подразделений, которые уже находятся в группировках оккупационных войск.

"Ситуация является контролируемой, насколько она может быть контролируемой во время войны. В ближайшие дни и недели дадут много ответов на многие интересные вопросы", — считает Сергей Братчук.

Отметим, о том, что РФ готовит новое наступление на Запорожье, сообщило британское издание The Economist.

Напомним, стало известно, что российский флот окончательно покинул Крым. Также военный проанализировал, на какое направление россияне бросят северокорейских солдат.

Одесса российские войска наступление Запорожье война

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