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Втекли від ЗСУ — російський флот остаточно залишив Крим

22 жовтня 2024 17:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росія остаточно вивела флот з Криму
Нафтова гавань Севастополя. Фото: Олександр Юровський
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Нафтовій гавані Севастополя не залишилося жодного російського корабля. Самі росіяни визнають, що вимушені були вивести флот з Криму через загрозу ударів ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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За інформацією авторів каналу, зазвичай у гавані відстоюється хоча б один корабель. Але тепер там немає жодного.

"У доках 13-го СРЗ Чорноморського флоту РФ на ремонті немає кораблів. Ремонтувати нема чого, більшість кораблів перекинуті до Новоросійська", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що декілька днів тому російський політик і колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Чорноморський флот РФ був "змушений змінити свою прописку", бо його кораблі "стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника".

Нагадаємо, у ВМС пояснили, для чого росіяни виводять кораблі у Чорне море. Також стало відомо, як Чорноморський флот окупантів впливає на перебіг бойових дій в Україні.

флот Росія Одеса Крим війна

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