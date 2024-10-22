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Сбежали от ВСУ — российский флот окончательно покинул Крым

22 октября 2024 17:39
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россия окончательно вывела флот из Крыма
Нефтяная гавань Севастополя. Фото: Александр Юровский
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Нефтяной гавани Севастополя не осталось ни одного российского корабля. Сами россияне признают, что вынуждены были вывести флот из Крыма из-за угрозы ударов ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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По информации авторов канала, обычно в гавани отстаивается хотя бы один корабль. Но сейчас там нет ни одного.

"В доках 13-го СРЗ Черноморского флота РФ на ремонте нет кораблей. Ремонтировать нечего, большинство кораблей переброшены в Новороссийск", — говорится в сообщении.

Отметим, что несколько дней назад российский политик и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Черноморский флот РФ был "вынужден сменить свою прописку", потому что его корабли "стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника".

Напомним, в ВМС объяснили, зачем россияне выводят корабли в Черное море. Также стало известно, как Черноморский флот оккупантов влияет на ход боевых действий в Украине.

флот Россия Одесса Крым война

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